Samsun'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza; Havza'nın Aslançayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aslançayır Mahallesi istikametinden Havza istikametine gitmekte olan Umut Ünal yönetimindeki 33 B 0070 plakalı otomobil, yağışın da etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Sezer Songur idaresindeki 34 ST 9148 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü Umut Ünal ile yol kenarındaki tarlaya savrulan hafif ticari araç içerisinde bulunan Ünal ve Songur ile Seher Songur yaralandılar.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Burada yapılan müdahale sonrası yaralı sürücü Umut Ünal Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.