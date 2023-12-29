Samsun'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da seyir halinde giden giden tıra kamyonun arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şeritli yolun en sağ şeridinde seyir halinde giden Turgay Yıldırıcı idaresindeki 06 BNL 297 plakalı tıra, Suat Demirbaş idaresindeki 01 AND 405 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıyı Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayı anlatan tır sürücü Turgay Yıldırıcı, "Sağ şeritten frenlerken bir anda geldi ve arkadan vurdu. Telefonla mesajlaşıyormuş. Arkadaşın telefonunu bulduk ve kazadan 1 dakika önceki mesajları ortaya çıktı" dedi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN