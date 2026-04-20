Samsun'da aniden çimento yüklü tırın önüne çıkan otomobil yürekleri ağza getirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobil sürücüsünün anlık hamlesi az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Hareket halindeki çimento yüklü tırın önüne çıkan otomobil yürekleri ağza getirirken, o anlar tırdaki araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçenin Sungurlu Mahallesi Yeni Samsun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, yaklaşık 40 ton yükü bulunan Cemal A. idaresindeki 52 LD 507 plakalı çimento yüklü tırın mesafesini kontrol etmeden akaryakıt istasyonuna girmek için sinyal verdi. Tır sürücüsü Cemal A., önüne aniden çıkan aracı fark ederek soğukkanlılıkla frene bastı. Tırın durmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Yaşanan tehlikeli anları sosyal medya hesabından paylaşan tır sürücüsü Cemal A., duyarsız sürücüye kızarak, trafikte her gün benzer olaylarla karşılaştığını belirtti. Cemal A, "Hiç mi malından, canından korkmazsın? 40 tonluk bir aracın önüne bu şekilde giriş yapıp fren yaparsın. Hangi akla hizmet edersin, bunu ben de anlamış değilim. ve bunu bir kişi değil, iki kişi değil her gün trafikte yaşadığım olaylar bunlar. Allah akıl fikir versin, başka bir şey demiyorum" dedi.

Araç içi kamera görüntüsünde, tırın manevra kabiliyetinin kısıtlı olmasına rağmen sürücünün dikkati sayesinde büyük bir kazanın önlendiği gözler önüne serildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı