Samsun'da TIR ile ATV'nin Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'da TIR ile ATV'nin Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR ile çarpışan ATV'nin yolcusunun hayatını kaybetmesi ve sürücünün ağır yaralanması sonucu arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da tır ile ATV'nin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen kazazedelerin yakınları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Kaza, Canik ilçesi çevre yolu üzerindeki Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Karasu (54) idaresindeki 05 ABJ 366 plakalı ATV, Sinan Azgül (30) yönetimindeki 06 DL 6289 plakalı dorse tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ATV'de yolcu olarak bulunan Türkan Karasu (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Sabahattin Karasu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Türkan Karasu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ile hayatını kaybeden kişinin yakınları ile arbede yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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