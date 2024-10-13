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Samsun'da Tır Bariyere Çarptı, Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Samsun'da Tır Bariyere Çarptı, Kurtarma Çalışması Başlatıldı
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Samsun'un Kavak ilçesinde bir tır, makaslama yaparak bariyere çarptı. Yaralanan kimse olmazken, tır kesilen bariyerle vinç yardımıyla kurtarıldı.

Samsun'da tırın makaslayarak kayıp bariyere çarptığı kaza yaralanan olmazken, tır bariyer kesilerek vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara yolu Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bora Gümüşkaya idaresindeki 52 FG 830 plakalı tır rampa aşağı inerken makaslama yaparak yolun solundaki bariyere çarptı. Tırı saplandığı bariyerden kurtarmak için bariyer kesilip vinç yardımıyla tır havaya kaldırılıp kurtarma çalışması yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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