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Tefecilik operasyonundan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Tefecilik operasyonundan 3 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve alacak kayıtları ele geçirildi.

Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik" suçuna yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama ve yakalama çalışmalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 54 tabanca fişeği, 18 av fişeği, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda ve not kağıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili S.C., B.A.P. ile D.Ş. adlı kadın gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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