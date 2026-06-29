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Tefecilik operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tefecilik operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, cuma sabahı düzenlenen operasyonda Y.D. ile Z.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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