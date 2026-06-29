Haberler

Tefecilik operasyonunda 2 şüpheliye adli kontrol

Tefecilik operasyonunda 2 şüpheliye adli kontrol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik cuma sabahı düzenlenen operasyonda Y.D. ile Z.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Y.D. ile Z.G. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları! Taraftarlar ikiye bölündü
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı