Tefecilik operasyonunda 2 şüpheliye adli kontrol

Samsun'da tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik cuma sabahı düzenlenen operasyonda Y.D. ile Z.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Y.D. ile Z.G. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı