Samsun'da Tasarlayarak Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun'da tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'da tasarlayarak öldürmek suçundan 18 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı mahkemece 18 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan O.A.'yı (31) yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen O.A., cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa