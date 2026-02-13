Haberler

Samsun'da SUV tipi araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki SUV tipi aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde SUV tipi araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde, bulunan Alışveriş Merkezi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan SUV tipi bir araç ile kavşağa giriş yapmakta olan başka bir SUV tipi araç çarpıştı. Araçlar çarpışması sonucu refüje çıkarak durabildi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi aciline kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

