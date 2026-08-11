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SUV ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

SUV ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun’un İlkadım ilçesinde SUV araç ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde SUV araç ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kökçüoğlu Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan E. yönetimindeki 55 ANB 695 plakalı SUV araç ile Orhan Efe K. kullandığı 55 BTC 09 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Orhan Efe K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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