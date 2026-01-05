Haberler

Bafra'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçti

Güncelleme:
Bafra'da bir gencin sosyal medya üzerinden pompalı tüfek paylaşımı sonrası yapılan incelemede, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde sosyal medya paylaşımı üzerine başlatılan çalışmada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.P. (17) isimli şahsın sosyal medya hesabında pompalı tüfekle yaptığı paylaşım üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmada E.P., paylaştığı tüfeğin E.Ö. (16) isimli arkadaşına ait olduğunu belirtti. Bunun üzerine Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince; E.P.'nin babası N.P., annesi A.O. ve E.Ö.'nün ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda; Altınyaprak Mahallesi'ndeki N.P.'ye ait evde 1 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet dolu fişek ve 2 parça halinde kokain, Büyükcami Mahallesi'ndeki A.O.'ya ait evde 1 adet kurusıkı tabanca ve 73 adet kurusıkı mermisi, Kavakpınar Mahallesi'ndeki E.Ö.'nün evinde ise 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

