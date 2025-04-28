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Samsun'da Şoförsüz Araç Paniği: Kaza Eşiğinden Dönüldü

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Samsun'da şoförsüz bir aracın anayola kayması, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ani fren yaparak kazadan kurtuldu, diğer araçlar da tehlikeden kaçınmak için fren yaptı. Olayın nedeni araştırılıyor.

Samsun trafiğinde şoförsüz araç paniği kamerada: Yürekler ağza geldi

SAMSUN - Samsun'da şoförsüz bir aracın anayola kayarak çıkması yürekleri ağza getirdi. Facianın eşiğinden dönülen anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Ömercan Toker, anayola doğru sürüklenen sürücüsüz hafif ticari araçla karşı karşıya geldi. Yola kontrolsüz şekilde kayan araç, hem motosiklet sürücüsünü hem de yoldaki diğer araçları tehlikeye soktu.

Toker'in ani fren yaparak kazadan son anda kurtulduğu anlar, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolda seyir halindeki diğer araçların da ani fren yaparak muhtemel bir facianın önüne geçmesi, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Şoförsüz aracın neden hareket ettiği ise araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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