Samsun'da Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Yaralandı, Şüpheli Adliyede
Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 yaşındaki M.S.K., sol bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli P.A. (23), polis ekipleri tarafından tabancasıyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan P.A., adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tabancayla 19 yaşındaki genci bacağından vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.S.K. (19) sol bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen P.A. (23) olaydan sonra kaçtı. İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, P.A.'yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan P.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.