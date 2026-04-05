Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi tüfekle vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karıştı.

Samsun'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G.E., tüfekle açılan ateş sonucu sol ayağından yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı düzenlenen M.A. olaydan sonra kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - SAMSUN

