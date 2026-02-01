Terme'deki silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı .

Olay, Terme ilçesi Çay Mahallesi Ünye Caddesi üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında hakaret iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Olayda, E.B.K. (17) tarafından A.D. (35) isimli kişi sol dizinden silahla vurularak yaralandı.

Yaralı A.D., Terme Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası E.B.K. (17), E.K. (20) ve M.K. (25) isimli şüphelilerin araçla kaçtıkları belirlendi.

Şüphelilerin bulunduğu araç, Salıpazarı ilçesi Çobandüzü mevkiinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürünce kaza yaptı. Araçta bulunan E.K. ve M.K. olay yerinde yakalanırken, kazanın ardından kaçan E.B.K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Ayrıca olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.Ö. (18) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 kişinin polisteki sorgulamaları devam ediyor. - SAMSUN