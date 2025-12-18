Haberler

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı, 1 gözaltı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırgan yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekli silahlı saldırıda E.K. ve A.T. hafif şekilde yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen M.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

