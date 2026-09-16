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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Samsun’un Atakum ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda bir kişi bacağından ve parmağından yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda bir kişi bacağından ve parmağından yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde bulunan bir barın önünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada G.O. (45), A.A.'ya (46) silahla ateş etti. Saldırıda A.A., bacağından ve parmağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli G.O.'yu yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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