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Son dakika haber: Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: - Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı Samsun'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada, yoldan geçen yaya ayağından vurularak yaralandı.

- Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada, yoldan geçen yaya ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih T. ile Kudret S. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Fatih T. yanında bulunan silahı ateşleyerek sokak ortasında ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan Bayram Y.'nin ayağına isabet etti. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olay yeri inceleme çalışmaları sonucunda, silahtan çıkan kurşunların 2 iş yerinin camına ve tavanına isabet ettiği tespit edildi. Polis, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Son dakika haber: Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Can Çam - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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