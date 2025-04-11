Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım

İsrail medyasında atılan Türkiye manşetine bakın: Alışmamız lazım

Samsun'da Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen silah operasyonunda, 6 tabanca, tüfek ve mermilerle birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen silahlar ve gözaltılarla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Samsun'da silah operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen silah operasyonunda ele geçen 6 tabanca, tüfek ve mermilerle birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve Canik ilçelerinde 2 şahsa ait ikamet ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 436 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek fişeği ve 9 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. ve H.T. gözaltına alındı. H.T., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.T.'ye ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.