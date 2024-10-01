Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu S.K. (43), M.E. (55), S.A. (28), Y.E. (35), A.E. (41), K.E. (49) ve M.E. (43) isimli şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 40 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü ve 20 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN