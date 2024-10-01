Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu S.K. (43), M.E. (55), S.A. (28), Y.E. (35), A.E. (41), K.E. (49) ve M.E. (43) isimli şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 40 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü ve 20 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Salıpazarı Operasyon Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa samsun Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak

ABD İsrail'i uyardı: İran füze atacak
Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel ve DEM Partililerle tokalaştı

Dakikalar önce topa tuttuğu Özel'i karşısında görünce bambaşka davrandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Düello kim kazandı (KÜNEFE)? 1 Ekim Cuma Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? BIST100 Endeksi kaç puana düştü 1 Ekim Salı? Borsa çöktü mü? SON DAKİKA! 1 Ekim bugün Borsaya ne oldu? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 1 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ekim Bala, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Serik, Konyaaltı 1-2 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BOP nedir? BOP ne demek, açılımı ne, Türkiye içinde mi? Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ekim Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Türkiye savaşa girecek mi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Türk İsrail Savaşı çıkar mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e ne dedi? KOSKİ Konya su kesintisi! 1-2 Ekim Selçuklu, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1-2 Ekim Konak, Karabağlar, Gaziemir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });