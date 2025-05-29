Samsun'da Sentetik Ecza Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Kavak ilçesinde sentetik ecza ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs, polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Evinde 90 adet uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Ö.K.Ş. isimli şahsın sentetik ecza sattığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kutu içinde toplam 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K.Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN