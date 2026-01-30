Samsun'da 4 bin 410 adet sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 4 bin 410 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. E.E. (20) isimli şahıs hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince E.E. (20) isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 4 bin 410 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa