Samsun'da 4 bin 410 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 4 bin 410 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. E.E. (20) isimli şahıs hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 410 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince E.E. (20) isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 4 bin 410 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
