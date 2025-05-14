Samsun'da Şampuan Kutusunda Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Şampuan Kutusunda Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'da narkotik polisinin yaptığı takip sonucunda, üzerinde ve eşyalarında gerçekleştirilen arama sırasında, şampuan kutusu içerisine gizlenmiş 133 gram metamfetamin bulundu. U.Ö. gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu şampuan kutusu içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen takip ve çalışma sonucu U.Ö.'nün (29) üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada şampuan kutuları içerisine gizlenmiş halde 133 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili U.Ö. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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