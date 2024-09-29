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Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Yakalandı

Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Yakalandı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 3,9 gram esrar ve 24 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis tarafından yapılan denetimlerde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla "Narko Alan" uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 3,9 gram esrar maddesi ve 24 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliğince huzur ve güvenini korumak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Yakakent 3-sayfa Güncel samsun Hukuk

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