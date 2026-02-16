Haberler

Samsun'da cephanelik gibi ev: 8 tabanca ve 800 mermi ele geçirildi

Samsun'da cephanelik gibi ev: 8 tabanca ve 800 mermi ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir evde 8 adet ruhsatsız tabanca ve 800 mermi bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 8 adet ruhsatsız tabanca ve 800 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde O.C.K.'nin ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1'i makineli tabanca olmak üzere toplam 8 adet tabanca ile 800 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.C.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte Yeliz Başa'nın transfer olduğu 13. ülke

Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte imza attığı 13. ülke
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam

Galatasaray, Juventus'u elerse dünyaları kazanacak
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak