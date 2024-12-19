Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Tüfek ve 1 Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu S.Y. (61) ve H.Y. (55) isimli şahısların silah ve mühimmat bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN