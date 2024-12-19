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Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Tüfek ve 1 Tabanca Ele Geçirildi

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Samsun'un Yakakent ilçesinde jandarma ekipleri, silah ve mühimmat bulunduran iki şahsa ait ikamette yaptığı arama sonucunda 7 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu S.Y. (61) ve H.Y. (55) isimli şahısların silah ve mühimmat bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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