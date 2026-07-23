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Samsun’da silah operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da silah operasyonu: 2 gözaltı
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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, yivsiz otomatik tüfek, kurusıkı tabanca ve 207 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 tabanca, yivsiz otomatik tüfek, kurusıkı tabanca ve 207 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışmalarda 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 189 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 18 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 1 kurusıkı tabanca ile 1 yivsiz otomatik tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Öte yandan, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 125 bin TL adli para cezası bulunan C.Ç. de, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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