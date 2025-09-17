Haberler

Samsun'da Pompalı Tüfekle Saldırı: 3 Kardeş Gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı. Olayın failleri olarak 3 kardeş polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal S. (68), oğlu Eyüp S. (38) ve kardeşinin oğlu Hamza S.(40) kanlar içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganlar olay yerinden bir araçla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde 7 adet kartuş ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüfekle silahlı saldırı düzenleyen E.D. (38) ile kardeşleri E.D. (30) ve Ö.F.D.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam ediyor. - SAMSUN

