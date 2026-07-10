Aracın döşeme içlerine gizlenen 47 tabanca ele geçirildi

Samsun'da polis ekiplerince durdurulan bir aracın döşeme içlerine oluşturulan gizli bölmelerde 47 ruhsatsız tabanca ile silah parçası ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, başka bir ilden gelerek batı illerine sevkiyat yapmak üzere yolda olduğu değerlendirilen bir araç, Tekkeköy ilçesinde durduruldu. Araç üzerinde gerçekleştirilen detaylı aramada, döşeme içlerine özel olarak oluşturulan gizli bölmelere saklanmış halde 47 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet sürgü takımı, 1 adet namlu, 47 adet irca yayı-mili takımı, 43 adet iğne ve yay takımı, 58 adet iğne ile bin 357 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve silah parçalarına el konulurken, araç sürücüsü Mustafa A. (38) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı