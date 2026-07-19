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Ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında T.A. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet tüfek şarjörü, 182 adet tüfek kartuşu, 11 adet tabanca şarjörü, 234 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 9 adet amaç dışı bıçak, 1 adet demir kelepçe, çok sayıda plastik kelepçe, 1 adet biber gazı spreyi, 3 adet balta ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili T.A. hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve ilgili suçlardan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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