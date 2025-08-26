Samsun'da Polis Operasyonu: Cips Paketinde 492 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Polis Operasyonu: Cips Paketinde 492 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen polis operasyonunda, cips paketine gizlenmiş 492 sentetik ecza hapı ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Samsun'da polis operasyonunda, cips paketine gizlenmiş 492 sentetik ecza hap ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri çalışmalarda M.K.K.'nin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, U.T.Ç.'nin üzerinde 3 ruhsatsız tüfek ve 50 kartuş, E.A.'nın üzerinde 1 kurusıkı tabanca ve 41 fişek buldu. R.A.'nın cips paketine gizlediği 492 sentetik ecza hap ise operasyonun en dikkat çeken bulgusu oldu.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, "Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları ve uyuşturucuyu tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz" ifadeleriyle denetimlerin süreceğini vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti

Türkiye savaştaki tarafını seçti, seyahatler apar topar iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.