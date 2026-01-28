Haberler

Polisi yaralayan şahsa ev hapsi

Polisi yaralayan şahsa ev hapsi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da çakmak isteme üzerine tartışma çıkan polis memuru A.Ö. darbedilerek yaralandı. M.A. isimli şüpheliye ev hapsi cezası verildi ve üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Samsun'da çakmak isteme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada bir polis memurunu darbederek yaraladığı iddia edilen şahsa, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Şehir Kulübü önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru A.Ö., izinli gününde yolda karşılaştığı M.A.'nın kendisinden çakmak istemesi üzerine yumruklu saldırısına uğrayarak burnun kırılıp hastanelik oldu. Polis memuru A.Ö., Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.A., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak suçundan da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

Rusya'da kritik zirve! Köşeye sıkışan SDG'ye bir darbe de Putin'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti

100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti