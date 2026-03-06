Haberler

Polis memuruna uyuşturucu suçundan 2 yıl hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da yargılanan polis memuru B.M., uyuşturucu ticareti suçundan beraat ederken 'kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

Samsun'da yargılanan polis memuru, uyuşturucu ticareti suçundan beraat ederken "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada 12 Ağustos 2025 tarihinde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan polis memuru B.M.'nin yargılanması sona erdi. B.M., evinde ele geçen maddenin kendisine ait olduğunu ancak evinin yakınındaki metruk binada ele geçen metamfetaminin ile uyuşturucu yetiştirmek için oluşturulan iklimlendirme sistemi ve kenevir bitkisinin kendisiyle ilgisi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın bu suçtan beraatine karar verdi. Sanık B.M., "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?