Polis memuruna uyuşturucu suçundan 2 yıl hapis

Samsun'da yargılanan polis memuru, uyuşturucu ticareti suçundan beraat ederken "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada 12 Ağustos 2025 tarihinde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan polis memuru B.M.'nin yargılanması sona erdi. B.M., evinde ele geçen maddenin kendisine ait olduğunu ancak evinin yakınındaki metruk binada ele geçen metamfetaminin ile uyuşturucu yetiştirmek için oluşturulan iklimlendirme sistemi ve kenevir bitkisinin kendisiyle ilgisi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın bu suçtan beraatine karar verdi. Sanık B.M., "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı