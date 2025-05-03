Samsun'da Polis Aracına Arkadan Çarpan Otomobil Maddi Hasara Neden Oldu

Samsun'da Polis Aracına Arkadan Çarpan Otomobil Maddi Hasara Neden Oldu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobil, seyir halindeki polis aracına arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmadı, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da seyir halindeki polis aracına bir otomobil arkadan çarptı. Polis aracı ile otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Valilik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Eren idaresindeki 34 FV 4826 plakalı otomobil, seyir halindeki 55 A 7737 plakalı polis ekip otosuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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