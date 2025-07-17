Samsun'da Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde trafik kazası ihbarına giden polis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 2’si polis olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da trafik kazası ihbarına giden polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı ile 100.yıl Bulvarı'nın birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 A 7732 plakalı polis ekip aracı ile 55 ANH 907 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgi inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İsrail'in saldırılarının ardından Şara'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Facianın ikinci gününde valilik beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.