Samsun'da Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da trafik kazası ihbarına giden polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi İlkadım Bulvarı ile 100.yıl Bulvarı'nın birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 A 7732 plakalı polis ekip aracı ile 55 ANH 907 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgi inceleme başlatıldı. - SAMSUN