Samsun'da Parkta Bıçaklama Olayı: Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Parkta Bıçaklama Olayı: Şahıs Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde parkta husumetli olduğu kişiyle karşılaşan Y.E.S., M.İ.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili M.İ. tutuklandı.

Samsun'da parkta çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.S.(23), parkta karşılaştığı aralarında husumet bulanan M.İ.'yi (26) bacağından bıçakladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, M.İ., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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