Park halindeki tır kendi kendine hareket etti: Faciadan dönüldü

Park halindeki tır kendi kendine hareket etti: Faciadan dönüldü
Samsun-Ankara kara yolunda park halindeki bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden hareket ederek refüje çıktı. Olayda yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Samsun'da park halindeki bir tırın aniden hareket ederek refüje çıkması paniğe neden oldu.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 AAR 823 çekici ve 76 DK 580 dorse plakalı tır, yol kenarında bulunan bir tesis önünde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Kontrolden çıkan tır yolun karşısına geçerek orta refüje girip durabildi.

Tırın hareket ettiği esnada yoldan başka araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırda ve orta refüjde bulunan bariyerlerde maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim