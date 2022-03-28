Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler

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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu DSİ Güven Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da görevli Piyade Astsubay Çavuş Kaan Kavkas idaresindeki 27 AKU 828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki bordür taşlarına, 55 metre sonra da demir bariyerlere çarparak takla attı. Demir bariyerler üzerinde bir süre sürüklenerek ters vaziyette duran otomobildeki sürücü Kaan Kavkas ve Eda Bedeloğlu yaralandı Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Samsun, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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