Samsun'da Otomobil-Motosiklet Çarpışmasında 1 Yaralı

Samsun'da Otomobil-Motosiklet Çarpışmasında 1 Yaralı
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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi İstasyon Kavşağı ile Hastane Kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 34 KK 8351 plakalı SUV modil otomobil, sola dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki 55 ANJ 653 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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