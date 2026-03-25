Samsun'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarşamba istikametine giden Ogün Arslantürk yönetimindeki 55 ABC 150 plakalı otomobil ile Ekrem Birinci idaresindeki 55 ABJ 70 çekici ve 55 K 2033 dorse plakalı tır çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ogün Arslantürk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı