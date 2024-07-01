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Samsun'da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile pikap çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dörtyol mevkiinden istasyon mevkiine giden İlker Atıcı'nın kullandığı 16 UD 669 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BDF 271 plakalı pikap çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atıcı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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