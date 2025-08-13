Samsun'da Otomobil Ağaçla Çarpınca 1 Kişi Yaralandı

Samsun'da yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, gece saat 02.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Sadıç idaresindeki 55 ALV 353 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çam ağacına çarpıp yola savruldu. Kazada araçta bulunan Durmuş Sarı yaralanırken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN