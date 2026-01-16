Kırmızı ışıkta duramayan otobüs otomobile çarptı: 4 yaralı

Samsun'da kırmızı ışıkta duramayan otobüsün, önündeki otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kırmızı ışıkta duran 28 EK 133 plakalı otomobile, aynı yönde seyir etmekte olan 61 AU 873 plakalı otobüs yağış sebebiyle kayganlaşan yolda duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN