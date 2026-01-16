Haberler

Kırmızı ışıkta duramayan otobüs otomobile çarptı: 4 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan otobüs, önündeki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Samsun'da kırmızı ışıkta duramayan otobüsün, önündeki otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kırmızı ışıkta duran 28 EK 133 plakalı otomobile, aynı yönde seyir etmekte olan 61 AU 873 plakalı otobüs yağış sebebiyle kayganlaşan yolda duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor
