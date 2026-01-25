Ördek avında kazara arkadaşını yaraladı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ördek avı sırasında tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir kişi arkadaşını yaraladı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ördek avladıkları sırada Halil İ.E. (40), yanında bulunan arkadaşı Erdem A.yı' (35) tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaraladı. Erdem A., ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa