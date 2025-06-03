Samsun'da Okul Kantininde Tavuk Döner Zehirlenmesi Şüphesi

Samsun'da Okul Kantininde Tavuk Döner Zehirlenmesi Şüphesi
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Samsun'un Canik ilçesindeki Hasköy Ortaokulu'nda, kantinde yedikleri tavuk döner nedeniyle rahatsızlanan 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Velilerin endişeleri sürerken, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Samsun'da okulun kantininde yedikleri tavuk döner sonrası rahatsızlanan 4 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Canik ilçesindeki Hasköy Ortaokulu'nda 4 öğrenci iddiaya göre sabah saatlerinde okulun kantininde yedikleri tavuk döner sonrası rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle öğrenciler okula gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul Müdürü Muammer Çalışıcı, "Sabah öğrenciler kantinden aldıkları dönerden etkilendiklerini beyan ettiler. Buna istinaden de tedbir amaçlı bu öğrencilerimizin durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip onları hastaneye getirdik. Öğrencilerin genel durumu şu anda çok iyi. Bütün okulun etkilenmemesi bizi sevindiren bir durum. Biz de tedbir amaçlı burada bekliyoruz. Şu anda burada dört çocuğumuz var" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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