Haberler

Samsun'un ocak ayı trafik kaza bilançosu: 9 ölü, 604 yaralı

Samsun'un ocak ayı trafik kaza bilançosu: 9 ölü, 604 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 604 kişi yaralandı. Emniyet verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar can kayıplarına yol açtı.

Samsun'da ocak ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 187 trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 604 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, ocak ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında ocak ayında 389'u ölümlü-yaralanmalı ve 715'si maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 104 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi olay yerinde can verdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 83 trafik kazasında 4 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

2026 yılı ocak ayında Türkiye genelinde ise 57 bin 477 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 192 kişi hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...