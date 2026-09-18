Samsun'da narkotik operasyonunda gözaltına alınan kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı

Samsun'da narkotik operasyonunda gözaltına alınan kişi uyuşturucu suçundan tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan bir kişi, adliyeye sevk edilmesinin ardından uyuşturucu ticareti suçundan mahkemece tutuklandı. Tutuklanan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu G.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. G.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı