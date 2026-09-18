Haberler

Samsun'da narkotik operasyonunda gözaltına alınan kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan bir kişi, adliyeye sevk edilmesinin ardından uyuşturucu ticareti suçundan mahkemece tutuklandı. Tutuklanan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu G.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. G.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba

A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et

Erdoğan'a skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et
100. randevu öncesi nefesler tutuldu! Koca ülke bu derbiyi bekliyor

14 yıl sonra geri dönüyor! Milyonların beklediği kapışma yarın
Hindistan'da korku dolu anlar! Pitbull bebeği metrelerce sürükledi, ağır yaralandı

Korkunç anlar kamerada! Pitbull 6 aylık bebeğe saldırdı
Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon

Artık milletin canını yakamayacaklar

Süper Lig'in köklü takımının banka hesapları donduruldu, takım otobüsüne haciz geldi

Süper Lig ekibinde kriz! Banka hesapları dondu, otobüse haciz geldi
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı

Eyvahlar olsun! Yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf