Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda bir araçta ve ikamette uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah bulundu. H.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araç ve ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araç ve bağlantılı adreste yapılan aramalarda 448,64 gram esrar, 94,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız tüfek ile 1 adet hassas terazi bulundu. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen H.C. hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

