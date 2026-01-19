Samsun'da kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda kokain ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında F.T. (48) isimli şahsın iş yeri ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 187,65 gram kokain ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN